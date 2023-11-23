Депутат Валуев назвал наглостью новые требования к российским спортсменам

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал наглостью действия Международной федерации скалолазания, которая требует с российских спортсменов около 500 тысяч рублей за проверку их связи с ЦСКА и "Динамо", передает "Спорт-Экспресс".
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