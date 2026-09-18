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Орловские новости

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Как прошёл первый день голосования в Орле

Как прошёл первый день голосования в Орле

В очередную сентябрьскую пятницу для орловцев снова стартовали выборы. На этот раз им предстоит избрать своих представителей в Госдуму, Орловский облсовет, а также в местные представительные органы власти.

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