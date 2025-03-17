Адвокат Михаила Ефремова опроверг сообщения о том, что актер обещал устроить «чудовищную движуху» под Белгородом

Он назвал это провокацией Адвокат осужденного за ДТП Михаила Ефремова Юрий Подалко назвал фейком информацию о телефонном разговоре актера с другом, в котором тот якобы пообещал «чудовищную движуху» в Белгородской области после освобождения.