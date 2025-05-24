Московские аэропорты вновь открыты: Домодедово и Жуковский снимают ограничения

Росавиация сняла ограничения на рейсы в московских аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево. По словам представителя ведомства Артема Кореняко, работа возобновлена с 02:25-02:35 по Москве, что позволило возобновить прием и выпуск самолетов.