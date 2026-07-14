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Прорыв Федько в Голливуд оказался фейком: плачет из-за сотрудничества с Ниоли

Прорыв Федько в Голливуд оказался фейком: плачет из-за сотрудничества с Ниоли

Настя Федько была успешным блогером с лояльной аудиторией, которая всегда поддерживала ее начинания. Однако после переезда в Штаты девушка заключила контракт с Полиной Ниоли — пиар-продюсером с сомнительной репутацией.

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