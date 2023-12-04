Юрия Соломина перевели из реанимации в отделение неврологии

Однако говорить о полном выздоровлении преждевременно. Состояние художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина улучшилось — его перевели из реанимации в отделение неврологии.
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