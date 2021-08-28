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Huawei Nova 8 стал первым смартфоном компании, который получил оболочку EMUI 12

Huawei Nova 8 стал первым смартфоном компании, который получил оболочку EMUI 12

Компания Huawei на днях представила новую оболочку EMUI 12. Как оказалось, параллельно китайский производитель показал смартфон, который получил её из коробки.

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