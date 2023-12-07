Ситуация в зоне СВО может измениться к концу 2024 года, считает глава Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василий Кашин.
Политолог Кашин: Обстановка в зоне СВО может измениться к концу 2024 года
Комментарии
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Вячеслав Арефкин
Теперь сраные поляки пусть готовятся к войне с новой украиной!!! Сейчас создадут армию из бывших украинцев (славян), как в Чечне (чеченов) и наваляют полякам за все что они творили на территории бывшей украины!!! Границы то открыты, поляки в западных областях вроде свою администрацию создают, это будет война не с нато, а бывшей украины с поганой (не христианской, а католической продажной) польшей!!! Они уже пожили 30 лет свободными, пора домой в РОССИЮ!!!!
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