Политолог Кашин: Обстановка в зоне СВО может измениться к концу 2024 года

Вячеслав Арефкин

Теперь сраные поляки пусть готовятся к войне с новой украиной!!! Сейчас создадут армию из бывших украинцев (славян), как в Чечне (чеченов) и наваляют полякам за все что они творили на территории бывшей украины!!! Границы то открыты, поляки в западных областях вроде свою администрацию создают, это будет война не с нато, а бывшей украины с поганой (не христианской, а католической продажной) польшей!!! Они уже пожили 30 лет свободными, пора домой в РОССИЮ!!!!