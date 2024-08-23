Праздники в России: День бизнес-наставника, странная музыка и фишки

Сегодня в России отмечается несколько необычных праздников. Во-первых, это День бизнес-наставника, направленный на развитие предпринимательства посредством взаимодействия опытных наставников и начинающих предпринимателей.
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