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Судьбы особистов. Из биографии Петра Язева и не только

Судьбы особистов. Из биографии Петра Язева и не только

Очередную главу о дальневосточнике-особисте Петре Язеве решил начать с документа. Точнее со строк из письма, которое к моему герою имело лишь косвенное отношение, однако, быть может, именно оно, вместе с другими, сыграло в его судьбе важнейшую роль.

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