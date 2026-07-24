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Пять русских звуков, которых нет в китайском языке

Пять русских звуков, которых нет в китайском языке

Девушка рассказала о пяти звуках русского языка, которых нет в китайском. На примерах имён и привычных слов она объяснила, почему носителям китайского бывает сложно произносить некоторые русские согласные и их сочетания.

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