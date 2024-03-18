Число досрочно сдающих ЕГЭ уменьшилось в 6 раз

В досрочном этапе сдачи единого государственного экзамена, который в этом году пройдет с 22 марта по 22 апреля, примут участие 2918 человек, это в 6 раз меньше, чем годом ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Рособрнадзор.
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