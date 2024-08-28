В России начали тестировать работу продуктовых магазинов без продавцов

«ВкусВилл» запустил пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Тестирование подобных точек начали в Москве и Московской области, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя продуктового ретейлера.
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