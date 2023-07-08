Востоковед одним фактом объяснил выгоду Эрдогана от возвращения карателей "Азова"*

нб

надежда белугина

"соглашение по зерновой сделке крайне важно", но Эрдоган в лёгкую нарушил его, потому что все тверды, лишь наш мягок в ущерб имиджу себя, своего народа и выглядит добряком и простачком на фоне твёрдо добивающихся своих целей. Как-то не по себе...нехороший осадок от постоянных подстав даже при письменной договорённости.