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Востоковед одним фактом объяснил выгоду Эрдогана от возвращения карателей "Азова"*

Востоковед одним фактом объяснил выгоду Эрдогана от возвращения карателей "Азова"*

Политолог и востоковед Руслан Сафаров одним фактом объяснил выгоду президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от возвращения карателей "Азова"* на Украину.

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Комментарии
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нб
надежда белугина
&quot;соглашение по зерновой сделке крайне важно&quot;, но Эрдоган в лёгкую нарушил его, потому что все тверды, лишь наш мягок в ущерб имиджу себя, своего народа и выглядит добряком и простачком на фоне твёрдо добивающихся своих целей. Как-то не по себе...нехороший осадок от постоянных подстав даже при письменной договорённости.
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3 час.
АА
Алекс Архипов
Без лоха жизнь плоха.
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3 час.
МБ
Марина Биченова
Почему бы не обмануть если позволяют, политика грязное дело.
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1 час.

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