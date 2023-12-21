В Челябинске опубликован график работы медучреждений в новогодние праздники

Особый график работы вводятся с 30 декабря по 8 января.В министерстве здравоохранения Челябинской области опубликовали график работы медицинских учреждений в новогодние праздники с 30 декабря по 8 января.
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