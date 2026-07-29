МК Евгений Семенов В российских социальных сетях обсуждается история выпускника, набравшего 310 баллов на Едином государственном экзамене, но не сумевшего пройти на бюджетное место в выбранный вуз.
Сдавший ЕГЭ на 300 баллов выпускник не смог поступить на бюджет
Комментарии
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Андрей М
Интересная статья, а главное правильная... Сегодня блогеры пишут, абы написать... Услышал что-то и где-то... А дальше сам досочинял.. Так ведь пипл схавает! И ведь хавает, а когда людям начинаешь обьяснять, что их тупо обманывают, то эти люди еще врага народа из тебя начинают делать....
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1 м.
Сергей Сычев
"умный человек подвержен сомнениям, а дурак всегда уверен в себе" - не точно написал, но не суть... А вот подсознательно кого бы нам хотелось слышать: тех, кто однозначно отвечает на злобу дня или того, кто строит предположения? В основном первых!... Вот в этом и состоит ошибка нашего общества!!!
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1 м.
Артур Будаев
Чтобы поступить в ВУЗ, нужна спациальная подготовка. Просто так туда не поступишь
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1 м.
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