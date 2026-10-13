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Царьград

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В Екатеринбурге суд рассмотрит дело сети борделей под видом массажных салонов

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело сети борделей под видом массажных салонов

Дело о сети массажных салонов в Екатеринбурге, работавших как бордели с 2020 года по февраль 2026 года, передано в Чкаловский районный суд.

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