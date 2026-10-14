Аэропорты Москвы 14 октября, задержки и перенаправленные рейсы

Рейсы в Москве задержали 14 октября 2026 года на фоне вынужденного перенаправления в аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Атака на Таганрог...
- Отставка главы Nv...
- Налог за родствен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым