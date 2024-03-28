Хави может стать послом фонда «Барсы» после ухода с поста тренера

Хави может остаться в системе «Барселоны» даже после ухода с поста главного тренера. Если отставка 44-летнего специалиста все же состоится, руководство «блауграны» намерено предложить ему должность посла фонда каталонского клуба, сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Ràdio.