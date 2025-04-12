Корреспондент «Известий» поймал футболку с автографом Овечкина

В Вашингтоне на льду арены Capital One прошел торжественный вечер в честь исторического достижения капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который вошел в число лучших снайперов за всю историю НХЛ.
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