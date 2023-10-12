Ялтинские волонтёры предлагают нуждающимся еду и жильё

В Ялте организовали социальный патруль для людей в трудной жизненной ситуации. Постояльцы приюта для бездомных самостоятельно ищут людей с такими же проблемами, как и у них, и предлагают волонтёрскую помощь: еду, воду, кров.
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