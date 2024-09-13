В сдачу не надо: в стране подскочили цены на аренду жилья

С августа спрос на аренду жилья в Москве стал расти. Однако ситуацию на рынке в этом году можно назвать экстраординарной — высокая заинтересованность нанимателей сохранялась весь год, даже в традиционно тихие периоды.
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