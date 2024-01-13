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Военное обозрение

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Эрдоган об ударах США и Британии по Йемену: Они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро

Эрдоган об ударах США и Британии по Йемену: Они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро

Америка также непропорционально действует в Йемене, как и вместе с Израилем в Палестине , заявил президент Турции.

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