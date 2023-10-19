Актер Берт Янг, сыгравший роль Поли Пеннино, друга и родственника боксера Рокки Бальбоа, главного героя фильмов франшизы «Рокки» (Rocky), скончался в возрасте 83 лет в Лос-Анджелесе.
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Актер Берт Янг, сыгравший роль Поли Пеннино, друга и родственника боксера Рокки Бальбоа, главного героя фильмов франшизы «Рокки» (Rocky), скончался в возрасте 83 лет в Лос-Анджелесе.
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