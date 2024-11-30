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Сбежавшая из России правнучка Чкалова зарегистрировала стартап в Бельгии

Сбежавшая из России правнучка Чкалова зарегистрировала стартап в Бельгии

Дарья Богданова*, правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова, которая находится в международном розыске и внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, зарегистрировала стартап в Бельгии.

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