Сбежавшая из России правнучка Чкалова зарегистрировала стартап в Бельгии

Дарья Богданова*, правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова, которая находится в международном розыске и внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, зарегистрировала стартап в Бельгии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии