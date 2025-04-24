Додон: в Кишиневе 9 мая состоится марш "Бессмертного полка"

РИА Новости/Sputnik/Родион Прока В Кишиневе 9 мая состоится марш "Бессмертного полка", несмотря на противодействие президента Молдавии Майи Санду и ее правительства, которые приняли решение на главной площади столицы отмечать День Европы, заявил бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии