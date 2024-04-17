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Закон, порядок, государство

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В Пермском крае перед судом предстанут 10 участников этнической преступной группы, покушавшихся на сбыт наркотиков

В Главном следственном управлении краевого главка завершено расследование уголовного дела в отношении 10 участников этнической преступной группы.

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