В Россию приехали новые кроссоверы Hyundai ix35: цены ниже, чем в прошлом году

В Россию привезли новые кроссоверы Hyundai ix35 по параллельному импорту, и сейчас машины оказались дешевле, чем в конце прошлого года: тогда самый доступный вариант оценивался в 3,19 млн рублей, сейчас же цена машины стартует от 2,849 млн рублей.
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