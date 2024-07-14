В Россию приехали новые кроссоверы Hyundai ix35: цены ниже, чем в прошлом году

В Россию привезли новые кроссоверы Hyundai ix35 по параллельному импорту, и сейчас машины оказались дешевле, чем в конце прошлого года: тогда самый доступный вариант оценивался в 3,19 млн рублей, сейчас же цена машины стартует от 2,849 млн рублей.