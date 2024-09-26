Стрелков заявил об окончании СВО

Специальная военная операция (СВО) уже давно закончилась. Об этом заявил один из первых лидеров ополченцев Донбасса, экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), его слова приводит портал RTVI.
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