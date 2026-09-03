Россия нарастит энергопотребление на 1,87% в год до 2032 года Системный оператор ЕЭС подготовил прогноз на 2027–2032 годы: Рост потребления электроэнергии — в среднем +1,87% в год Рост мощности — +2,19% в год К 2032 году ЕЭС России должна потреблять 1 301 828 млн кВт·ч, установленная мощность — 190 265 МВт.