Уролог предупредил о главных причинах эректильной дисфункции

Кандидат медицинских наук, уролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека, эксперт сообщества UmetEXPERTS Станислав Али назвал стресс и вредные привычки основными провокаторами эректильной дисфункции.
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