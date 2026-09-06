Предположительно, пролёт крылатой малогабаритной ракеты «Бандероль» в районе Полтавы. По данным ГУР Украины, «Бандероль» способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем Х-101, Х-69, 3М-14 «Калибр» и 9М727.
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