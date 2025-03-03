Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что на Украине нет диктатуры

Михаил Подоляк считает, что на Украине нет диктатуры, так как в стране существуют выборы.На Украине нет диктатуры, поскольку в стране регулярно сменяются главы государства, а между средствами массовой информации существует конкуренция, сообщил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины.