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Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что на Украине нет диктатуры

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что на Украине нет диктатуры

Михаил Подоляк считает, что на Украине нет диктатуры, так как в стране существуют выборы.На Украине нет диктатуры, поскольку в стране регулярно сменяются главы государства, а между средствами массовой информации существует конкуренция, сообщил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины.

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