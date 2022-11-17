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Агент Погба: «Поль боец, он хочет дать «Юве» то, чего они заслуживают. Погба страдает из-за непопадания на ЧМ»

Агент Поля Погба поделилась мнением о хавбеке «Ювентуса». Полузащитник пропустит чемпионат мира, так как он все еще восстанавливается после операции на мениске, которую перенес в сентябре.

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