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Читатели Le Figaro раскритиковали решение суда о передаче скифского золота Киеву

Читатели Le Figaro раскритиковали решение суда о передаче скифского золота Киеву

Издание опубликовало статью о решении Апелляционного суда Нидерландов о судьбе коллекции бесценных археологических сокровищ, предоставленных Крымом для выставки в одном из музеев Амстердама незадолго до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

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