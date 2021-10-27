Читатели Le Figaro раскритиковали решение суда о передаче скифского золота Киеву

Издание опубликовало статью о решении Апелляционного суда Нидерландов о судьбе коллекции бесценных археологических сокровищ, предоставленных Крымом для выставки в одном из музеев Амстердама незадолго до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
Издание опубликовало статью о решении Апелляционного суда Нидерландов о судьбе коллекции бесценных археологических сокровищ, предоставленных Крымом для выставки в одном из музеев Амстердама незадолго до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
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