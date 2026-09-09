ФСБ показала видео с признанием завербованного через сайт знакомств крымчанина

ФСБ опубликовала кадры задержания трех жителей Крыма, которых завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины через сайт знакомств.
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