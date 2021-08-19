Киевский экономист Атаманюк: Меркель развела Украину в вопросе Северного потока — 2

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта "Северный поток — 2" обеспечила интересы своей страны, "разведя" при этом Украину, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский экономист Юрий Атаманюк.