Павел Данилин: Политическая система России демонстрирует стабильность и устойчивость

Политическая система России демонстрирует стабильность и устойчивость. Кампания внешнего вмешательства, террористические акты, удары по гражданской инфраструктуре, убийства мирного населения — всё это предпринимается, чтобы дискредитировать нашу власть и выборную систему.
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Они т.е. партии все как один ЕР, так что все уже распределили кому и сколько, мы т.е. народ нужны только в качестве рабов.
Скоро и не отличишь одну партию от другой!
Стабильно держатся зубами за кресла представители этой гнилой политической системы. Болото, бля.
Всё, проценты распределили, "стабильность"
Люди человеки НЕ голосуйте за ЕРосов. Если хотите жить счастливо.
А то что, наверное, треть населения (возможно немного меньше) не может проголосовать - это наверное нормально..!
Чтобы Россия динамично развивалась и процветала, нужна серьёзная корректировка системы управления. Во всём мире ещё хуже, западная модель управления ( как будто демократия, как будто монократия) устарела и неэффективна.
Дебил!!!!!