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Павел Данилин: Политическая система России демонстрирует стабильность и устойчивость

Павел Данилин: Политическая система России демонстрирует стабильность и устойчивость

Политическая система России демонстрирует стабильность и устойчивость. Кампания внешнего вмешательства, террористические акты, удары по гражданской инфраструктуре, убийства мирного населения — всё это предпринимается, чтобы дискредитировать нашу власть и выборную систему.

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Новый комментарий от пользователя
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Аркадий Цыганов

Чтобы Россия динамично развивалась и процветала, нужна серьёзная корректировка системы управления. Во всём мире ещё хуже, западная модель управления ( как будто демократия, как будто монократия) устарела и неэффективна.