Минобороны: освобождение Миролюбовки позволит продвинуться ВС России

В Минобороны России заявили, что освобождение российскими войсками населённого пункта Миролюбовка в Донецкой Народной Республике создаёт условия для дальнейшего продвижения войск на Красноармейском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии