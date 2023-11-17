Эрнст и Любимова предложили создать «ИнтерВидение»

Министр культуры РФ Ольга Любимова на Санкт-Петербургском международном культурном форуме во время встречи с министрами культуры зарубежных стран предложила создать музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+» или «ИнтерВидение», а также общую Евразийскую кинопремию.
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