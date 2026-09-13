Трамп повысил ставки на выборы в Конгресс щедрыми дивидендами

Президент США Дональд Трамп стимулирует участие избирателей на ноябрьские выборы в Конгресс, предлагая "дивиденды Трампа" в 5000 долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Икра по 30 тысяч:...
- Война по расписан...
- Зачем ВСУ ударили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым