Неизбежное приближение даты ужасающего пророчества Ирэн ОрлонскаяВ последнее время в онлайн-сообществе наблюдается повышенный интерес к одной из самых обсуждаемых тем — дню, который может стать наиболее тревожным и преобразовательным в 2023 году.