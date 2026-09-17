Бензопила, топор и вилы: как жители Республики Алтай хотят защищаться от медведей

В Республике Алтай сохраняется опасность выхода медведей к людям. Пока в Турочакском районе, где в августе медведь-людоед загрыз туристку, продолжает действовать режим повышенной готовности и комендантский час, местные жители продумывают, как защитить себя и дом от медведей, сообщает "КП-Барнаул".