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Бензопила, топор и вилы: как жители Республики Алтай хотят защищаться от медведей

Бензопила, топор и вилы: как жители Республики Алтай хотят защищаться от медведей

В Республике Алтай сохраняется опасность выхода медведей к людям. Пока в Турочакском районе, где в августе медведь-людоед загрыз туристку, продолжает действовать режим повышенной готовности и комендантский час, местные жители продумывают, как защитить себя и дом от медведей, сообщает "КП-Барнаул".

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