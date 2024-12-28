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5koleso.ru

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В России могут ввести обязательную сертификацию автомобильных шин: зачем это нужно?

В России могут ввести обязательную сертификацию автомобильных шин: зачем это нужно?

Минпромторг РФ выступил с предложением ввести обязательную сертификацию автомобильных шин в России. В Министерстве считают, что такая мера нужна для соблюдения производителями автомобильных «покрышек» требований по максимально допустимому уровню опасных веществ в их составе.

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