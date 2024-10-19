Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам специальной военной операции и их семьям получать бесплатную юридическую помощь

Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам специальной военной операции и их семьям получать бесплатную юридическую помощьКто ее оказывает, с какими вопросами и куда можно обратиться — рассказали в карточках.
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