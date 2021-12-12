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– Я диверсант, а он – хвастун!

– Я диверсант, а он – хвастун!

Приближая Победу: «диверсант номер один» Илья Старинов Спустя три недели после начала немецкой оккупации Харькова, в ночь на 14 ноября 1941-го взлетел на воздух особняк на ул.

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