Захарова: дипломатам Германии в России пора пересесть на общественный транспорт

Дипломатам посольства Германии в России пора пересесть на общественный транспорт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя их озабоченность по вопросу топлива.
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