Глава МВД Тошковски: причиной пожара стали взяточничество и коррупция

По делу о пожаре в ночном клубе в городе Кочани в Северной Македонии проходят 20 подозреваемы. Среди них экс-министр и некоторые другие бывшие госслужащие, сообщил глава МВД Панче Тошковски, передает ТАСС.
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