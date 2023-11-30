Напавшего на двух человек с ножом ищут в Норильске

Global Look Press/Gottfried Czepluch via www.imago/www.imago-images.de Мужчину, который в ночь на 30 ноября напал с ножом на двух человек, ищут в норильском районе Талнах, сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края.
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