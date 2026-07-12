Альтман «вывел мошенничество на совершенно новый уровень». Миллиардеры Илон Маск и Сэм Альтман снова устроили публичную перепалку

Маск считает, что Альтману грозит тюрьмаИлон Маск публично прокомментировал иск Apple против OpenAI. Поводом стала подача Apple судебного иска, в котором компания обвиняет OpenAI в незаконном использовании коммерческих тайн, технологий, схем электронных компонентов и архитектуры будущих устройств.
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