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Альтман «вывел мошенничество на совершенно новый уровень». Миллиардеры Илон Маск и Сэм Альтман снова устроили публичную перепалку

Альтман «вывел мошенничество на совершенно новый уровень». Миллиардеры Илон Маск и Сэм Альтман снова устроили публичную перепалку

Маск считает, что Альтману грозит тюрьмаИлон Маск публично прокомментировал иск Apple против OpenAI. Поводом стала подача Apple судебного иска, в котором компания обвиняет OpenAI в незаконном использовании коммерческих тайн, технологий, схем электронных компонентов и архитектуры будущих устройств.

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